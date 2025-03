Satira feroce o cattivo gusto?. Il dibattito dopo le nomination

"L’ennesima super edizione del Carnevale di Ascoli". Così il sindaco Marco Fioravanti ha commentato la chiusura della kermesse ascolana che avrà la sua appendice finale domenica alle 16 al Teatro Dei Filarmonici con le premiazioni dei vincitori. Insomma, chiuse le votazioni e sigillate le schede davanti al Notaio Nazzareno Cappelli, si possono fare alcune valutazioni senza interferire con il verdetto. Due sono stati i veri vincitori del Carnevale di Ascoli 2025. Il primo su tutti è stato il gruppo ‘Attàccate al…’. Volgare e di cattivo gusto per alcuni. Tutto giusto, ma è stata una mascherata geniale, vincitrice morale di questa edizione pur non essendo iscritta al Concorso Mascherato. Un enorme membro maschile in cartapesta, sollevato da terra e con maniglie stile autobus anni ’80 per sorreggersi. Un’idea fantastica che ha attirato turisti e non solo uomini. Sono stati tantissimi infatti quelli che hanno voluto fare un selfie o un video, attaccati alla maniglie. Davvero da applausi. L’altro gruppo protagonista è stato quello con Papa Bergoglio.Di pessimo gusto, visto che il Santo Padre è tuttora ricoverato in ospedale. Per qualcuno è stato anche ‘vergognoso’ farlo finire in nomination, ma la performance del farmacista Stefano Rosati, che interpreta Papa Francesco, con una straordinaria somiglianza senza bisogno di trucchi, è stata impeccabile e si spera che possa essere di buon auspicio per la guarigione del Santo Padre. Da citare poi la bravissima Flavia Cenciarini nel ruolo di una travolgente Ornella Vanoni, anche questa fuori concorso. Flavia ha partecipato con il lutto nel cuore vista l’assenza dello storico partner Piero ‘Bistecca’ D’Ottavi e dopo aver partecipato al funerale dell’amico Mike. Flavia ha combattuto la tristezza e il dolore, indossando la storica giacca con le spillette con cui Piero la affiancava nelle loro performance e ha interpretato la Vanoni ricevendo tantissimi consensi. Infine, quest’anno al Carnevale sono mancati due grandissimi protagonisti: Zè Vagni e Peppe Volponi che ieri ha festeggiato il compleanno numero 76. A entrambi, alle prese con qualche acciacco, l’augurio di rivederli in piazza mascherati, Valerio Rosa