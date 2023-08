Savini e il tabù: "Sono migliorato"

Migliorare il quinto posto ottenuto a luglio e, se possibile, dimostrare che in futuro si potrà crescere ancora. Con questo intento il 21enne pescarese Lorenzo Savini, cavaliere di Porta Maggiore, approccerà alla Quintana di domenica. Difficile, francamente, immaginarlo in lotta per la vittoria, anche se in gara può sempre succedere di tutto, ma il portacolori neroverde è sicuramente un giovane molto interessante. "Durante le ultime prove si è visto che c’è stato un netto miglioramento rispetto alla mia giostra d’esordio – ammette Savini, sul quale Porta Maggiore punta moltissimo per tornare a esultare dopo 41 lunghissimi anni di sofferenza –. Ho lavorato bene, grazie anche al mio staff, e il sestiere mi è sempre stato vicino. Cercherò di dare tutto me stesso per ottenere il miglior risultato possibile, consapevole del fatto che i favoriti sono altri. Su tutti, Luca Innocenzi".