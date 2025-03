Sbaffo ci mette subito la firma. La Samb allontana tutti: +10

SAMB 1 ISERNIA 0

SAMB (4-2-3-1): Orsini 6,5; Zoboletti 6, Pezzola 6,5, Gennari 6,5, Paolini 6,5; Toure 6, Guadalupi 6 (37’ st D’Eramo sv) ; Kerjota 6, Sbaffo 7 (1’ st Moretti), Battista 6,5 (24’ st Baldassi sv); Eusepi 6,5 (37’ st Lulli sv). A disp. Semprini, Fabbrini, Chiatante, Bouah, Tataranni. All. Palladini 6

ISERNIA (4-4-2): Draghi 6; Pettorossi 6 (28’st Antinucci sv), Ercolano 6, Romat 6, Perotti 6; Franzese 6; Baba 6 (36’ st Rinella sv), Miola 6, Cascio 6; Conti 6 (29’ st Ouattara sv), Cavaliere 6 (18’st Coratella 5,5). A disp. Cocchiarella, Perrone, Pecoraro, Arzura, Del Bianco, Rinella. All. Farrocco 6

Arbitro: Spina di Barletta 6 (assistenti Guiducci e Pellegrini)

Rete: 2’ pt Sbaffo

Note – Spettatori 4.688. Angoli 6-2 per la Samb. Recupero: 1’ pt, 4’ st

E’ bastato il gol di Sbaffo al 2’ alla Samb per tornare alla vittoria e battere l’Isernia. Il primo centro stagionale con la maglia rossoblù del Re Leone permette alla formazione di Ottavio Palladini di riprendere a pieno ritmo la sua marcia verso la Serie C, con dieci punti di vantaggio sulla coppia L’Aquila e Chieti e undici sul Teramo. Ed ora mancano otto giornate al termine del campionato. Era troppo importante battere l’Isernia con la Samb che è scesa in campo ben determinata. Palladini rispolvera Eusepi dopo solo una ventina di giorni dall’operazione al polso ed il capitano lo ripaga con una prova di grande generosità. E poi ridà fiducia a Sbaffo che dopo solo un minuto e quarantacinque secondi si fa trovare pronto sull’assist di Battista per il gol che ha poi sancito il risultato finale. Il numero 14 rivierasco poi lascia il campo ad inizio ripresa a Moretti a causa di un dolorino al ginocchio. Nulla di grave, uno stop solo a scopo precauzionale.

Palladini conferma il 4-2-3-1 delle precedenti domeniche, con Paolini sull’out sinistro difensivo al posto di Orfano in tribuna per scelta tecnica, con il 2005 Toure in mediana a fianco di Guadalupi e con Kerjota, Sbaffo e Battista a ridosso di Eusepi. L’Isernia, penultima in classifica, si schiera con il 4-4-2 con Conti e Cavalieri in avanti. La Samb parte subito forte e passa subito in vantaggio. Battista va via sull’out sinistro e mette al centro il pallone su cui Sbaffo si avventa anticipando i difensori molisani e spingendolo in rete. All’ 11’ Eusepi su azione nata da calcio d’angolo, strattonato in area, scheggia la traversa. La Samb è padrona del campo. Al 40’ Cascio con una punizione dalla destra colpisce la parte alta della traversa della porta difesa di Orsini, con Draghi che poi si oppone con i piedi a Kerjota. Nella ripresa i rossoblù non riescono a dare il colpo del ko con l’Isernia che ci prova in tutti i modi a riequilibrare il parziale. Al 22’ st è ancora una volta bravo Orsini a salvare la baracca. Classica girandola di sostituzioni da una parte e dall’altra con la Samb che chiude bene ogni spazio e torna al successo in casa dopo un mese e mezzo.

Benedetto Marinangeli