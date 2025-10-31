Sbaffo: "Grazie Samb, mi stai dando tanto"

Un Mercoledì da…Leone. Alessandro Sbaffo grande protagonista nella vittoria della Samb nel derby di Coppa Italia. La seconda gara da titolare dopo quella in campionato di Perugia ed anche al Curi il Re Leone lasciò il suo segno realizzando con glaciale freddezza il rigore dell’uno a zero. Ed il bis con l’Ascoli, cui si aggiunge lo splendido assist per il raddoppio di Konatè. Ma la domanda che un po’ tutti si pongono è quando vedere insieme in campo Sbaffo ed Eusepi. La risposta è nelle parole di Ottavio Palladini rilasciate su espressa domanda nel corso della conferenza stampa post derby. "In questo momento – ha detto il tecnico rossoblù- per noi giocare con Sbaffo e Eusebi diventa molto difficile per le caratteristiche che hanno i due calciatori. Sono più o meno simili con la profondità che contro l’Ascoli è stata data da Nohuan Tourè. Lo scorso anno in D la squadra poteva sopportare un tandem offensivo del genere, ma che oggi in C, con i ritmi con cui si gioca, è di difficile realizzazione. Comunque è una soluzione che potremo adottare con tanto sacrificio da parte di tutti". Per Alessandro Sbaffo giocare titolare domenica con il Guidonia non è certamente un’ossessione, anzi. "E’ l’ultimo dei miei pensieri – ha affermato il Re Leone – essere in campo nell’undici di partenza contro la formazione laziale. Celebriamo la vittoria sull’Ascoli in Coppa Italia poi per domenica sarà mister Palladini a mettere in campo quei giocatori che permettano alla Samb di vincere la partita. Più si gioca e più si migliora e so che posso dare tanto alla Samb. Ma l’essere titolare o meno passa in secondo piano. Il popolo rossoblù mi sta dando tantissimo. Sono contento ed è tutto stupendo". Sbaffo ha cancellato anche l’ultimo precedente storico della Samb con l’Ascoli. L’ultima rete firmata dall’undici rossoblù contro i bianconeri era datata 5 gennaio 1986, 39 anni fa, la bellissima punizione di Sauro Fattori. Oggi negli annali del club del Riviera delle Palme ci sarà il suo nome e quello di Amadou Konatè.

In attesa anche del return match di campionato contro i bianconeri del prossimo 4 marzo 2026. Si è trattato anche del classico gol dell’ex. Per Sbaffo, infatti, 32 presenze e tre reti nel campionato di Serie B 2011-2012 con la maglia dell’Ascoli. "Sono passati tredici anni – è sempre Sbaffo che parla – ed è ancora più affascinante. Fare gol in questo derby è stato bello e ripaga anche dei momenti difficili che ho vissuto. E’ un punto di partenza perché i cerchi della vita sono sempre aperti. Da quando sono a San Benedetto vivo quest’avventura con grande passione. Abbiamo portato a casa questa vittoria che il popolo Samb voleva a prescindere da Sbaffo, dimostrando grande attaccamento ai colori rossoblù. Ed ora ce la godiamo".

Benedetto Marinangeli