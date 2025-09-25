Sbaffo: "I problemi fisici capitano. Ma vivo il calcio con passione"

The King Lion is back. Il Re Leone è tornato. Alessandro Sbaffo, insieme a Candellori è stato uno dei protagonisti della vittoria della Samb a Perugia. Palladini lo ha schierato al posto di Eusepi cui ha dato un turno di riposo ed il numero dieci rossoblù lo ha ripagato con una prestazione di sostanza condita dal rigore realizzato che ha permesso alla Samb di passare in vantaggio.

Dopo l’operazione al ginocchio dello scorso mese di maggio, Sbaffo, aveva finora disputato piccoli spezzoni di gara. Contro il Perugia ecco la chance datagli da Palladini, subito presa al volo. "Il mio gol segnato sotto la curva del Perugia - dice il Re Leone - è uno dei momenti segnati nel destino. I problemi fisici ci sono stati e capitano ma ho vissuto e vivo tutto con passione. Ovviamente per me è importante fare minutaggio, ma bisogna vivere gli eventi con calma e pazienza. Questa Samb ha lottato veramente bene ed i risultati posso arrivare quando reagisci in questo modo alle avversità. Ci vuole pazienza ma allo stesso tempo dobbiamo trovare equilibrio sia nelle prestazioni che nei risultati. Il calcio regala momenti che cambiano il corso delle cose".

Il recupero pieno di Alessandro Sbaffo rappresenta per la Samb un valore aggiunto. Il Re Leone, ha nel suo curriculum anni da protagonista tra i prof, soprattutto gli ultimi a Recanati dove ha trascinato i leopardiani in C e contribuito a suon di reti alla permanenza tra i prof dei giallorossi. L’arrivo alla Samb fortemente voluto al presidente Vittorio Massi, è stato però poco esaltante. L’infortunio al ginocchio lo ha fortemente limitato ma ora, però, Sbaffo è abile e arruolato e potrà dare il suo contributo alla causa rossoblù.

Intanto la Samb anche ieri si è allenata in vista del match interno di sabato contro la Juventus Next Gen. Seduta defaticante per chi è sceso in campo al Curi. Oggi è domani porte chiuse.

