"Sbagliato fare da passacarte" Ameli: servono più servizi

"Penso innanzitutto che quando ci siano realtà locali e soprattutto giovanili che hanno voglia di dare una mano alla città, sia da valorizzare il loro operato, come penso che la nostra Ascoli debba avere un calendario eventi all’altezza del luogo e soprattutto con una programmazione adeguata e partecipata". Questo il pensiero, rispetto alle due serate musicali e danzanti che questo fine settimana si svolgeranno nella splendida cornice di piazza del Popolo, del segretario provinciale del Pd e consigliere comunale, Francesco Ameli. Il rappresentante Dem è favorevole ad iniziative che coinvolgano nell’organizzazione e nella partecipazione i ragazzi, come quella più specificatamente di domani sera che infatti vede parte attiva del progetto diverse associazioni giovanili (Apply, Sestopiano, Impero, Young wild and free, Atelier1 e Apevents), ma auspica in un supporto ottimale nella gestione di manifestazioni di questa portata da parte dell’amministrazione comunale.

"Le iniziative che sono state proposte e che saranno realizzate non sono tipologie di evento così lontane da un normale concerto – continua Ameli –, pertanto la cosa importante è come l’amministrazione pensi di gestire il supporto all’organizzazione dell’evento. Purtroppo molto spesso si limita a dare il patrocinio, o il sostegno, senza invece attivare tutti i servizi collaterali alla buona riuscita dell’iniziativa. Ad esempio – si chiede –, quali soluzioni vengono intraprese per rendere accessibile il centro storico? Quali iniziative di promozione di nuove forme di mobilità sono state prese visto che la città è inaccessibile? Quali iniziative di promozione di rispetto ambientale sono state attivate? Insomma, sarebbe bene evitare che l’amministrazione faccia solo da passacarte anziché farsi anche parte attiva in iniziative che possono contribuire allo sviluppo sociale della città". "Sul tema delle due serate consecutive – conclude il segretario provinciale del Pd e consigliere comunale –, tutto ritorna in capo all’amministrazione e sulle scelte in merito alla valutazione circa la possibilità di continuare la serata fino alle 23 nonostante il giorno dopo sia lunedì. Ma di questo dubito avremo contezza". ‘All-in Tutti in piazza’, ovvero l’evento organizzato dalle associazioni giovanili per la serata di domani, sarà un party che vedrà la partecipazione di diversi dj e artisti emergenti locali e, come sottolineato da Ameli, durerà fino alle 23.

Lorenza Cappelli