Sbanda con l’auto, ferito un 58enne

Ancora un incidente sulla superstrada Ascoli-Mare. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri verso le 15 nel tratto compreso fra Monteprandone e Monsampolo. Questa volta si è trattato di un sinistro autonomo. Il conducente di una Fiat Panda, G.G. 58 anni residente a Spinetoli, ha perso il controllo dell’utilitaria che, dopo una paurosa sbandata, è finita contro le protezioni. L’uomo è rimasto contuso ed i passanti che gli hanno prestato i primi soccorsi hanno chiesto l’intervento del 118 che ha inviato sul posto un equipaggio della potes. Stabilizzato a bordo dell’ambulanza, è stato trasportato, con un codice di media gravità, all’ospedale di San benedetto. Per mettere in sicurezza il veicolo, molto danneggiato, sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre i rilievi tecnici sono stati eseguiti da una pattuglia della stradale di San Benedetto. La viabilità, a quell’ora piuttosto intensa verso Ascoli, ha subito rallentamenti e la carreggiata è stata chiusa per i soccorsi e i rilievi.