Sbanda e resta incastrato nella sua auto, soccorso

Due persone sono rimaste ferite in altrettanti incidenti stradali accaduti nella notte fra giovedì e venerdì lungo le strade dell’immediato entroterra. Il primo lungo la provinciale Salaria alla periferia di Centobuchi, intorno alle 23,30. Nel tamponamento fra due autovetture un occupante dei veicoli coinvolti è rimasto contuso ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto in codice giallo, dal personale della locale potes. Il secondo sinistro, sicuramente più serio, è accaduto alle 1,30 lungo la provinciale Valtesino ai confini fra Ripatransone e Offida. Un cinquantenne della zona è rimasto incastrato nell’abitacolo della sua auto che dopo una paurosa sbandata si è ribaltata, rimanendo sulla sede stradale. Scattata la macchina dei soccorsi, la centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto e l’equipaggio della potes di Offida che ha stabilizzato il paziente e l’ha trasportato al pronto soccorso di San Benedetto in codice rosso. Era stata attivata l’eliambulanza che però non è riuscita a decollare per condizioni meteo non adatte.