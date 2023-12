Sbanda e si ribalta con l’auto

Perde il controllo dell’auto che sbanda e finisce la sua corsa cappottandosi: uomo soccorso dal 118. E’ successo ieri, intorno alle 14, sulla strada Salaria, a Campolungo, nel territorio di Ascoli, all’altezza dell’ex Regoli. Un uomo che era alla guida di una jeep, che procedeva in direzione Ascoli – per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale intervenuta sul luogo per i rilievi – ha perso il controllo e si è cappottato. Gli automobilisti che transitavano sulla Salaria hanno subito fatto scattare l’allarme. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 con il personale medico infermieristico che ha prestato le prime cure del caso. I sanitari hanno preso in carico l’uomo che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli per gli accertamenti. Problemi si sono verificata per la viabilità.