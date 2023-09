Sbandieratori e musici in gara Quattro sestieri a caccia di titoli

Quattro sestieri pronti a scendere in campo per inseguire un sogno: conquistare qualche titolo italiano e tenere alta la bandiera della Quintana di Ascoli. E’ appena iniziata, infatti, la lunga settimana di ‘passione’ in vista della Tenzone Aurea, il campionato di Serie A per sbandieratori e musici che si disputerà da venerdì a domenica a Montagnana, in provincia di Padova. Tra i 22 gruppi provenienti da tutta Italia, che si contenderanno lo scettro di ‘campioni d’Italia’, ci sono anche quattro sestieri ascolani: Porta Solestà (campione nazionale nel 2005 e nel 2013), Porta Romana (che vinse lo scudetto nel 2014), Porta Maggiore e i neopromossi ragazzi di Sant’Emidio. Cinque, come al solito, le specialità previste: singolo, coppia, piccola squadra, grande squadra e musici. Ad aggiudicarsi il tricolore sarà il gruppo che si piazzerà al primo posto nella classifica di combinata, ma sono previsti anche i titoli per le varie specialità. Gli ultimi quattro gruppi, però, retrocederanno nella Tenzone Argentea, ovvero la A2, dove ci sono la Piazzarola e Porta Tufilla. Ogni gruppo può presentare anche due numeri sia nel singolo che nella coppia. Al mattino, sia sabato che domenica, andranno in scena le qualificazioni, mentre in serata spazio alle finali, che assegneranno le medaglie. Le gare verranno anche trasmesse in diretta streaming sulla pagina ufficiale della Fisb, per consentire a tutti gli appassionati di seguirle pure a tanti chilometri di distanza. I sestieri di Porta Solestà e Porta Romana, sicuramente, sono ambiziosi e faranno il possibile per contendere il titolo ai gruppi favoriti. Tra questi c’è sicuramente l’Ente Palio di Faenza, che ha vinto le ultime due edizioni, quella del 2022 e quella del 2019 (va ricordato che nel 2020 e nel 2021 i campionati non sono stati disputati). Nel palmares, gli sbandieratori e i musici di Faenza vantano addirittura tredici ‘scudetti’ (per usare un termine calcistico, seppur impropriamente), seguiti da Città Murata a quota dieci. A otto successi c’è il gruppo di Ferrara, mentre al quarto posto compare proprio Porta Solestà con due trionfi. A proposito dei gialloblù, nella specialità dei musici si punta a ottenere addirittura la nona vittoria consecutiva. Solestà ha vinto anche due volte la piccola squadra (nel 2004 e nel 2005) e altrettante la grande (2013 e 2014). Porta Romana, invece, vanta un successo nella coppia (ottenuto nel 2012 da Fabrizio Ercoli e Nicola Gattoni). Porta Maggiore non ha mai vinto medaglie, ma stavolta ha le carte in regola per riuscirci. Infine, per il sestiere di Sant’Emidio sarà il debutto nella Tenzone Aurea e la sensazione è che anche i rossoverdi potranno stupire.

Matteo Porfiri