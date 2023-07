Sbandieratori e musici Piazzarola sfiora il colpo

Un sogno solamente sfiorato, quello della promozione in A1, per gli sbandieratori e i musici della Piazzarola. I biancorossi, infatti, si sono classificati al quinto posto, nella combinata, al termine della Tenzone Argentea, il campionato nazionale di A2 andato in scena nel weekend ad Asti, in Piemonte. A salire nella Tenzone Aurea sono stati i primi tre gruppi nella graduatoria ovvero la Contrada della Corte, Il Pozzo e Borgo Veneto. Tra i partecipanti anche il sestiere di Porta Tufilla, che invece ha ottenuto il nono posto. Dopo le specialità del sabato, che avevano alimentato le speranze promozione della Piazzarola, è stata la piccola squadra di domenica mattina a compromettere un po’ tutto, visto che i biancorossi non sono andati oltre il tredicesimo posto. Male anche la piccola di Porta Tufilla, arrivata 17esima. I rossoneri, però, si sono tolti la splendida soddisfazione di salire sul podio nella grande squadra, ottenendo un terzo posto di tutto rispetto. Sesta, invece, la grande squadra della Piazzarola. Tra i musici, poi, beffardo quarto posto per la stessa Piazzarola, che per poco non ha conquistato una medaglia che sarebbe stata meritata. Tamburini e chiarine di Porta Tufilla, invece, si sono piazzati al sesto posto nella rispettiva specialità. Per quanto riguarda le altre due specialità, infine, nel singolo c’è stato il sesto posto di Simone Salusti della Piazzarola e il 13esimo di Piergiorgio Travaglini per Porta Tufilla. Nella coppia, settimo posto per i piazzarolesi Salusti e Polucci, dodicesimo per Parissi e Travaglini di Tufilla. Per entrambi i sestieri ascolani, comunque, la Tenzone Argentea è stata un’esperienza molto positiva. Sabato sera si è disputato il Palio del Niballo di Faenza, che è stato vinto da Marco Diafaldi per il Rione Verde. Solo secondo, invece, Luca Innocenzi, che ha difeso i colori del Borgo Nurbecco.

Matteo Porfiri