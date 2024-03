Sbandieratori, in arrivo tre manifestazioni

Ascoli ‘capitale della bandiera’, visto che in città si svolgeranno i campionati nazionali di A1 e A2 ovvero la Tenzone Aurea (a settembre) e Argentea (a luglio): sotto le cento torri arriveranno centinaia di atleti da ogni parte d’Italia. I sestieri ascolani hanno deciso di unire le forze per organizzare tre tornei riservati appunto agli iscritti alla Fisb, la federazione italiana sbandieratori. Via il 23 marzo con il ‘Torneo delle due fortezze’, valido anche come ‘Memorial Daniele Ricci’, promosso dai sestieri della Piazzarola e di Porta Maggiore. Il torneo andrà in scena a partire dalle 15 al palazzetto ‘Galosi’ di Monterocco. Le specialità in gara saranno il singolo, la coppia e la piccola squadra. Si sfideranno ben dodici gruppi Fisb provenienti dalle principali città italiane. Dalle 20.30, al termine del torneo, il programma continuerà al parco dell’Annunziata, nel chiostro dell’Archicafè, dove ci sarà la cena, la premiazione e la festa. Poi il ‘Piceno Flag’, organizzato da Porta Solestà e Sant’Emidio per il 13 e 14 aprile. Infine, il 27 aprile il torneo promosso dai sestieri di Porta Romana e Porta Tufilla, valido come ‘Memorial Titino Volponi’.