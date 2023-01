’Scacco al re’ per riflettere

Sabato, alle 21, nel teatro Sale di Appignano in occasione della giornata della Memoria, andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘Scacco al Re’ a cura di Laboratorio Minimo Teatro e Compagnia dei Folli. L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotare al numero 0736817701 (orari ufficio) o mandando una mail a [email protected] Gli interpreti saranno Mario Gricinella, Marco Santamaria, Moreno Mascaretti, la regia di Paola Lucidi e l’assistente alla regia Mauro Orsini. ’Scacco Al Re’ nasce dall’esigenza della Compagnia dei Folli e del Laboratorio Minimo Teatro di offrire una serata di riflessione su quanto è successo in Europa nel periodo del nazismo. Lo spettacolo si interroga su come sia stato possibile che l’uomo abbia potuto sospendere la sua capacità di giudizio per seguire ideologie disumane. Nel titolo ’Scacco al Re’ il riferimento è appunto allo scacco fatto all’Uomo, inteso come essere pensante e vivente.