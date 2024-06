Scagionato dopo anni, si pensa a una richiesta di risarcimento

In carcere senza essere colpevole. Per questo chiederà un risarcimento per ingiusta detenzione un ascolano di 45 anni che è stato coinvolto in un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia de L’Aquila per un traffico di cocaina che da Spagna e Colombia giungeva nelle province di Ascoli e Teramo. Dopo dieci anni dai fatti, l’ascolano è stato assolto dal collegio del tribunale di Teramo al termine del processo nel quale è stato difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi che ora sta valutando la richiesta di un risarcimento per ingiusta detenzione per il suo assistito che all’epoca dei fatti ha trascorso un periodo in carcere. Era stato coinvolto in un giro che comprendeva vari soggetti stranieri tra cui la sua ex moglie.

Era contestata a tutti l’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Secondo la magistratura la droga proveniva dalla Colombia e dopo essere transitata per Madrid, in Spagna, giungeva in Italia dove l’organizzazione, composta per lo più da spagnoli e sudamericani, la veicolava per lo spaccio nel territorio italiano, comprese le province di Teramo e Ascoli. Secondo l’accusa il 45enne ascolano veniva utilizzato come "cavallo" per immettere la cocaina nelle piazze di spaccio picene, in particolare fra Ascoli e San Benedetto. Era la ex moglie, che di frequente si recava in Spagna e in Colombia, ad informarlo dei movimenti e delle trattative in atto per organizzare il traffico e a consegnarli la cocaina da spacciare al minuto. Da queste accuse l’ascolano è stato però assolto e ora chiede il risarcimento per i giorni trascorsi in carcere.

