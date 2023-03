Scaloni marchigiano, Borraccini: "Ora un evento con gli altri Comuni"

Continua la ‘saga Scaloni’, il ct della nazionale argentina di calcio, campione del mondo in Qatar, che vanta origini marchigiane sia da parte di padre che da parte di madre. A dare ulteriore seguito alla ricerca effettuata in esclusiva dal Carlino, che ha svelato gli antenati dell’allenatore tra le provincie di Macerata, Fermo e Ascoli, è il primo cittadino di Rotella, Giovanni Borraccini. Grazie alle ricerche del Carlino, in collaborazione con il sindaco della città in cui è nato Scaloni (‘Pujato’, vicino Rosario) era infatti emerso che una delle bisnonne del campione (da parte di madre) fosse nata proprio all’ombra del monte Ascensione. Domenica Marroni, questo il nome della donna, nacque infatti a Rotella il 22 ottobre 1892, per poi lasciare l’Italia alla volta del Sud America. Il sindaco Borraccini, entusiasta nel leggere la notizia, si è subito attivato per dare disponibilità, insieme alle altre Amministrazioni coinvolte, ad ospitare Lionel Scaloni: "Questa notizia ci riempie d’orgoglio – esordisce –. Il nostro è un piccolo paese, di circa novecento abitanti, e aver saputo che una parte della famiglia dell’allenatore campione del mondo sia partita da qui ci ha fatto enormemente piacere". "Visto poi che ci sono almeno altri cinque paesi marchigiani da cui sono partiti gli avi di Lionel sarei molto felice di poter organizzare qualcosa in sinergia con loro. Ovviamente Lionel e la sua famiglia, qualora venissero in Italia, sono sin d’ora invitati nel mio e ‘loro’ paese". Una vera vocazione ‘pallonara’ quella di Rotella, che ha dato i natali a Riccardo Orsolini, pilastro del Bologna in odore di ritorno in Nazionale, e Ilario Iotti, talento frenato da diversi infortuni ma capace di ritagliarsi un ruolo da protagonista in piazze importanti della serie C. La ricerca del Carlino sulle località d’origine degli antenati di Scaloni aveva individuato, oltre a Rotella, anche Montegiorgio, Tolentino, Macerata, Magliano e Montegranaro (tutti i luoghi di nascita dei bisnonni e delle bisnonne del tecnico). Le potenzialità di questo legame di Scaloni con le Marche sono molto rilevanti, non ultimo per il ritorno di immagine a livello mondiale di cui potrebbe godere tutta la regione. Se a questo, poi, si aggiunge che anche Lionel Messi ha radici tra San Severino e Recanati e che per il 2024 il ministero degli Esteri ha istituito l’anno delle "Radici italiane nel mondo" (con una serie di iniziative che saranno presentate a breve) ecco che il mancato sviluppo di un’iniziativa attorno a queste due figure sarebbe da considerarsi un vero autogol.

Gigi Mancini