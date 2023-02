Scanner anti documenti falsi

La polizia locale di Castel di Lama si è dotata di uno scanner portatile per scoprire documenti falsi. Da alcuni mesi è in dotazione della polizia locale l’apparecchio portatile denominato "SmartFad", che è dotato di un’ottica speciale per rilevare in tempo reale la falsità di documenti sia nazionali, che esteri. Il dispositivo potrà essere utilizzato dagli operatori di polizia locale anche durante controlli operativi su strada e costituirà un potente strumento di repressione soprattutto per il contrasto all’utilizzo delle patenti di guida falsificate. "Il fatto di avere in dotazione questa strumentazione elettronica – spiega il comandante della polizia locale Luca Brandimarti – ci permetterà di avere una marcia in più nella delicata attività di rilevazione dei falsi documentali. Si tratta di un sistema estremamente valido".