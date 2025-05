Scarica rifiuti edili con un autocarro: finisce nei guai

In spregio di tutte le regole e di tutte le misure preventive adottate dal Comune, in pieno giorno e sotto il raggio d’azione delle telecamere, un uomo è arrivato con un autocarro preso a noleggio ed ha scaricato rifiuti edili che sembrano provenire dalla demolizione di un bagno, con molti pezzi di sanitari di ceramica. E’ accaduto nei giorni scorsi nella zona nord di Cupra Marittima, nell’area di proprietà comunale adiacente al parco bau. La polizia locale, appena scoperto il caso, ha subito avviato le indagini ed è risalita alla targa del mezzo, il cui conducente è oggetto di indagini, poiché si tratta di un reato penale. La Procura di Ascoli, infatti, ha disposto il sequestro dell’area e dei rifiuti stessi fino a completamento delle attività investigative in corso. Nella stessa zona, tempo addietro, vi era stato un altro caso analogo e ancora più di recente le telecamere di videosorveglianza hanno incastrato, in due casi distinti, gli autori dei danneggiamenti alle strutture del parco bau. Nell’ultimo evento è stato scoperto che la devastazione di panche e giochi per i cani era stata compiuta da un minorenne di nazionalità straniera residente nel quartiere.