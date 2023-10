Scatta l’esposto in Procura: "Alto rischio idrogeologico. Materiale inerte da spostare"

"E’ evidente che il materiale inerte depositato sia di volume eccedente rispetto a quello necessario per il tombamento dell’ex cava Briga 2 e ad oggi questi inerti costituiscono un serio pericolo per l’incolumità pubblica". E’ un allarme importante quello lanciato da Domenico Pala, presidente di Comunanza Agraria Pescara del Tronto che, assistito dall’avvocato Francesco Paoletti, ha depositato un esposto alla Procura di Ascoli sollecitando provvedimenti urgenti "compreso il sequestro dell’area interessata allo stoccaggio degli inerti qualora dagli accertamenti svolti dalle autorità competenti dovessero emergere fattispecie di reato". Lo scorso 31 luglio Pala ha effettuato un accesso agli atti presso il Comune di Arquata per verificare il rilascio delle autorizzazioni amministrative riguardanti i lavori di tombamento dell’ex cava Briga 2 che vengono eseguiti utilizzando terra e roccia provenienti dagli scavi di realizzazione della galleria Valgarizia-Trisungo per l’adeguamento della Salaria fra Acquasanta e Trisungo, affidato all’Anas Fs Italiane. Il materiale viene trasportato e stoccato al km 3+740 della strada Tre Valli Umbre. In questa zona – osservano Pala e Paoletti nell’esposto – ci sono due sorgenti naturali la cui portata di acqua costante la rende ad alto rischio idrogeologico. "Noncuranti di ciò – rimarcano - lo stoccaggio di materiali inerti continua a crescere in maniera esponenziale, andando a rendere potenziale un rischio frana che andrebbe ad arrecare danni sia alla strada della Comunanza Agraria, sia agli utenti della strada a valle del viadotto, posto proprio al di sotto del tombamento". A seguito dell’accesso agli atti dell’associazione, il Comune di Arquata il 21 agosto scorso ha risposto che le autorizzazioni inerenti il Put ed il deposito temporaneo degli inerti sono di competenza della Regione. "Quindi è logico dedurre che, essendo lo stoccaggio temporaneo, i volumi autorizzati sono stati ormai raggiunti e pertanto gli inerti ivi trasportati in eccesso, oltre che non autorizzati, dovranno essere rimossi" afferma il presidente Pala che all’esposto ha allegato documentazione fotografica in base alla quale "è evidente che il materiale inerte depositato sia di volume eccedente rispetto al necessario".

Peppe Ercoli