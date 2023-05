Scattano le multe agli stabilimenti

Sanzioni amministrative, complessive, per 10 mila euro, sono state elevate ai titolari di alcuni stabilimenti balneari di San Benedetto durante i controlli eseguiti dai carabinieri del Nucleo Ispettivo del Lavoro di Ascoli. Oltre a irregolarità nel settore alimentare, i militari dell’arma hanno rilevato situazioni illecite anche nel campo lavorativo. I controlli lungo tutta la fascia costiera sono stati predisposti dal comando provinciale di Ascoli e vede l’impiego di tutto il personale delle 23 stazioni dislocate sul territorio della Provincia. In ausilio anche gli equipaggi delle "Gazzelle" e dei motociclisti, dei nuclei radiomobile. Nel fine settimana scorso nel territorio provinciale, tra San Benedetto e Ascoli, sono state attivate 16 pattuglie di militari dell’arma che hanno istituito posti di blocco lungo le vie di grande comunicazione e all’ingresso delle città, durante i quali sono state controllate 104 vetture, identificate 219 persone e contestate 15 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada: soprattutto per guida pericolosa e mancato impiego delle cinture di sicurezza. I punti decurtati sono stati 25 e le patenti ritirate 5. L’obiettivo di tali servizi è garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti durante la stagione estiva, con particolare attenzione ai luoghi di intrattenimento dei centri cittadini, nelle zone di maggiore aggregazione giovanile e nelle zone più esposte sotto il profilo della sicurezza, dove sono previsti massicci pattugliamenti dei carabinieri. Non solo la costa, ma anche l’entroterra interessato dai servizi, soprattutto nelle zone di interesse turistico. Attenzione alle vie dello shopping, ai centri commerciali, i siti di interesse culturale e i locali di intrattenimento.

Marcello Iezzi