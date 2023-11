’Scatto donna’, arriva il fotografo. Eugenio Gibertini

Nell’ambito della rassegna ’Sono donna, Scatto donna’ organizzata dall’associazione Mosso Piceno La bottega della fotografia Odv, mercoledì 15, alle ore 21, presso la nuova sala riunioni di Centobuchi di Monteprandone, sarà ospite il Fotografo Eugenio Gibertini. L’incontro sarà motivo di confronto tra il lavoro di Eugenio Gibertini, la sua produzione fotografica, l’importanza della donna nel suo lavoro e l’efficacia del ritratto nella comunicazione. L’evento gode del patrocinio del comune di Monteprandone, l’ingresso è libero. Gibertini è un professionista con una vasta esperienza all’estero. Ha conseguito un master in fotografia pubblicitaria negli Stati Uniti ed ha collaborato con fotografi di livello internazionale in vari stati europei. Negli anni ha poi realizzato reportage naturalistici, aziendali ed etnografici oltre ad aver prodotto lavori per grandi firme di moda, per importanti tour operator, libri e quotidiani.