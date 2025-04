Scavalca sull’A14, giovane papà salvato sulla Statale a Porto San Giorgio

Porto San Giorgio (Ascoli), 14 aprile 2025 – Un uomo del vicino Abruzzo, padre di una bambina, si era allontanato da casa con l’intenzione di farla finita, ma ieri mattina presto è stato rintracciato dalla polizia autostradale di Porto San Giorgio e posto in salvo.

La segnalazione alle forze dell’ordine era scattata nelle prime ore di ieri ed è stato il Coa (Centro operativo autostradale) di Pescara ad allertare i centri di polizia autostradale comunicando che l’uomo, alla guida di una Jeep Compass, era entrato in autostrada con direzione nord.

L’auto è stata notata dalla pattuglia della polstrada nel parcheggio dell’area di servizio Piceno est, dove i poliziotti hanno iniziato a chiedere informazioni fino ad apprendere da un camionista, che il conducente della Compass aveva scavalcato la recinzione dell’autostrada inoltrandosi nella fitta vegetazione. Gli agenti hanno chiesto il supporto dei colleghi iniziando a scandagliare l’area boschiva che separa l’autostrada dalla statale Adriatica, seguendo le tracce fra la fitta vegetazione. Nel frattempo è arrivata la segnalazione di cittadini che avevano visto l’uomo che stava bevendo acqua nel circolo nautico a Marina di Campofilone. Tutte le pattuglie sono confluite in zona e l’uomo è stato bloccato e affidato al personale dei sanitari che hanno trasporto il paziente, in evidente stato di confusione, all’ospedale.

A inizio estate di due anni fa, nello stesso tratto di autostrada, un camionista in transito verso nord, parcheggiò il mezzo pesante nell’area di servizio per poi scavalcare la recinzione rimanendo seriamente ferito a un braccio. Ai soccorritori del 118 disse che voleva arrivare al mare per fare il bagno.