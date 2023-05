Scegliere solo cibo locale e di stagione è possibile: il modo di alimentarsi che fa bene a noi e al Pianeta

Nel corso dell’anno scolastico abbiamo svolto un progetto riguardante l’educazione civica. Abbiamo scoperto la dieta mediterranea e i benefici sulla salute e la socialità. Ci siamo chiesti se è possibile un’alimentazione sana e sostenibile: intervistando i nonni e i fruttivendoli locali abbiamo ampliato la conoscenza dei prodotti coltivati e allevati nel nostro territorio e abbiamo capito che se ci limitassimo il più possibile al consumo di tali prodotti potremmo anche noi fare la differenza nel ridurre lo sfruttamento ed inquinamento della terra. I nostri nonni e parenti ci hanno descritto i piatti tipici di un tempo e che, pensate un po’, utilizzavano solo prodotti locali e stagionali, dunque loro sì che avevano un’alimentazione sostenibile oltre che più genuina. Nella nostra classe è venuta anche una rappresentante dello Slow Food, un’associazione che ricerca il mantenimento della biodiversità.

È stato molto interessante comprendere che molte specie animali sono in pericolo per colpa della società che sta continuando a sfruttare eccessivamente le risorse e che se mangiassimo meno, ma più prodotti locali, sarebbe più sano per tutti. Infine per mettere insieme tutte le informazioni apprese durante il progetto ognuno di noi ha creato un menù a km zero. Nei gustosissimi menù sono stati utilizzati tutti i prodotti locali e stagionali tipici delle Marche. Dunque conoscere le risorse del territorio e consumare prodotti locali ha diverse conseguenze positive, come la riduzione degli imballaggi e dell’inquinamento legato ai trasporti oltre che sulla salute dell’organismo in quanto i prodotti sono trattati meno arrivando spesso in giornata nei negozi dove si acquistano. Adesso anche noi possiamo con le nostre scelte alimentari contribuire alla sostenibilità del pianeta, e non è poco visto che tutti mangiamo e tutti i giorni.