Lunedì, dalle 8.30 alle 12.30, i front office dell’Anagrafe assistiti degli ospedali Piceni a cui gli utenti si rivolgono per la scelta e la revoca dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonché per il rilascio delle esenzioni dal pagamento del ticket, saranno momentaneamente non operativi per consentire i lavori di adeguamento del sistema informatico, dovuti al nuovo assetto giuridico-territoriale del Servizio sanitario regionale. Gli utenti potranno comunque consegnare la propria istanza, con relativa documentazione, agli operatori addetti agli sportelli che gestiranno la pratica non appena il sistema tornerà operativo. La sospensione del servizio coinvolgerà tutti gli uffici dell’Ast di Ascoli.