"Scelte strade sbagliate"

"Si seguita a perseguire una strada incomprensibile per mettere in sicurezza gli studenti della città". Così il Comitato scuole sicure Ascoli il quale ribadisce come "abbia da sempre chiesto scuole nuove e sollecitato le amministrazioni a trovare nel frattempo soluzioni provvisorie sicure fin dal 2016. In tutti questi anni si sono persi tempo e opportunità che altri comuni hanno colto, mettendo da subito in sicurezza studenti ed operatori scolastici. Ci chiediamo ancora: perché non si è mai percorsa la strada di sedi nuove, anche prefabbricate, che poi rimarrebbero di proprietà pubblica? Perché preferiamo pagare ai privati affitti? Alla luce dell’esperienza maturata in tutti questi anni dubitiamo che succederà e soprattutto che si entrerà nel merito di indicatori scientifici e tempistica adeguati"