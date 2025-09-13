‘Scene d’Artista’ al Delle Energie. Grottammare celebra il teatro

Quattro grandi appuntamenti al Teatro delle Energie di Grottammare per la rassegna ‘Scene d’artista’ proposti dal Comune e da Amat con il patrocinio della Regione, Ministero della Cultura e la collaborazione di Profili Artistici. Il direttore di Amat, Gilberto Santini, ha evidenziato la crescita dell’interesse per il teatro nella regione Marche, in particolare a Grottammare. "Una scelta premiata dal pubblico – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – Artisti di levatura internazionale nella passata edizione hanno fatto registrare il tutto esaurito ogni serata". Il presidente di Amat Piero Celani nel suo intervento ha evidenziato la grande collaborazione con il comune di Grottammare che ha permesso risultati eccezionali. "Il teatro è il luogo dove la gente va per incontrarsi, per discutere, a differenza del cinema – ha affermato Celani – Il teatro rappresenta la crescita culturale di una comunità".

Per il vice sindaco Lorenzo Rossi la rassegna Scene d’Artista è stata una felice intuizione: "Dopo tre anni si è capito che il nostro teatro meritava davvero una rassegna di ampio respiro, con temi che spaziano dalla barbarie delle guerre, alla forza delle donne, dell’amore e del costume italiano". La consigliera delegata alla cultura Rossella Moscardelli ha parlato di rassegna con grandi attori. Il direttore Gilberto Santini ha poi illustrato il programma delle quattro serate. Venerdì 23 gennaio ‘Gli amori difficili di Italo Calvino’ con Isabella Aragonese e Rodrigo D’Erasmo; sabato 22 febbraio ‘La guerra com’è’ con Elio Germano &Theo Teardo; martedì 3 marzo ‘Lisistrata’ con Lella Costa e martedì 24 marzo ‘Nel Blu avere tra le braccia tanta felicità’ con Mario Perrotta’. Biglietti: rinnovi abbonamenti dal 22 al 28 settembre; nuovi abbonamenti dal 29 settembre al 2 novembre 80 euro, ridotto 70. Biglietti singoli dal 3 novembre 25 euro, ridotti 20 euro.

Marcello Iezzi