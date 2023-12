’Scene d’Artista’, la nuova stagione al Teatro delle Energie

Prende il via "Scene d’Artista" la nuova stagione teatrale del Teatro delle Energie proposta dal Comune di Grottammare e l’Amat con il contributo di Mic e Regione Marche e con la collaborazione di Profili Artistici. La rassegna di tre appuntamenti, è stata presentata ieri dal sindaco Alessandro Rocchi con l’assessore alla cultura Lorenzo Rossi, la consigliera delegata Rossella Moscardelli, il presidente Amat Piero Celani e il direttore Gilberto Santini. "Con questa rassegna – afferma l’assessore Rossi – facciamo una scommessa importante per la Città e per tutto il territorio costiero del Piceno: portare grandi protagonisti del teatro nazionale, con spettacoli profondi e originali, dopo anni in cui non è stato facile proporre questo genere di offerta. L’idea è di renderli accessibili al più vasto pubblico, con prezzi sostenibili, nell’orizzonte di una proposta di crescita culturale per tutti, con una particolare attenzione ai più giovani". Primo degli appuntamenti, mercoledì 14 febbraio, "Racconti disumani", da Franz Kafka, uno spettacolo di Alessandro Gassmann che ha per protagonista Giorgio Pasotti. Venerdì 15 marzo Fabrizio Bentivoglio, in "Lettura clandestina". La solitudine del satiro di Ennio Flaiano si confronta, con il contrappunto del contrabbasso di Ferruccio Spinetti, con gli scritti di uno dei protagonista della vita intellettuale italiana degli anni Sessanta. L’ultimo appuntamento di "Scene d’Artista" è sabato 20 aprile con Ascanio Celestini in "Rumba. L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato. Abbonamenti a 3 spettacoli (posto unico numerato euro 50, ridotto euro 40 in vendita da lunedì 11 dicembre a sabato 13 gennaio. Biglietti da lunedì 15 gennaio (posto unico numerato euro 20, ridotto euro 15).

ma. ie.