Siamo andati a visitare la ’Fly products’, l’azienda artigiana di Grottammare che produce velivoli ultraleggeri che sono stati usati in Turchia per compiere attacchi terroristici. Una piccola ditta, unica in Italia, creata e amministrata da Enrico Vignini, originario dell’Umbria, residente a Grottammare, ex istruttore di volo a Castelluccio.