La Via Lattea negli scatti di Andrea Curzi, ecco le foto che fanno sognare tutti

Ascoli, 23 ottobre 2024 - La passione porta le persone a fare cose di cui mai avrebbero pensato di essere capaci, come appostarsi in montagna ore per immortalare animali selvatici, studiare nel minimo dettaglio le coordinate in cielo per fotografare la Via Lattea, dormendo in quota in macchina col sacco a pelo. È la vita di Andrea Curzi, fotografo 39enne di Porto San Giorgio, che sacrifica ogni momento del suo tempo libero per la fotografia, e ai ragazzi dice: "Non arrendetevi a un lavoro che non vi piace".