Schettini, teatro sold out

Teatro Ventidio Basso ‘sold out’ per Vincenzo Schettini, il docente di fisica diventato un vero e proprio fenomeno social con oltre mezzo milione di follower, sia su Instagram, sia su Tik Tok, nonché autore del libro ‘La fisica che ci piace’. Il prof del momento, amatissimo dai giovani, sarà al massimo cittadino, grazie all’organizzazione di Giocamondo Study, la società ascolana ai vertici nazionali nel settore delle vacanze studio per ragazzi, domani, alle 18. Un’occasione unica per ascoltarlo dal vivo, e conoscere i suoi metodi innovativi di insegnamento. E infatti, il Ventidio nel giro di pochi giorni dall’annuncio del suo arrivo ha registrato il tutto esaurito con iscrizioni (gratuite) per il 50% effettuate da giovanissimi studenti e per il 25% da insegnanti. Tant’è vero che la location, che inizialmente era il teatro dei Filarmonici, è stata cambiata in corsa (grazie anche alla disponibilità del Comune che ha dato il patrocinio all’evento) per accontentare quante più persone possibili. La presenza ad Ascoli di Schettini vuole essere un regalo che Giocamondo Study ha voluto fare ai giovani del territorio per mostrare la propria vicinanza alle nuove generazioni e sensibilità per la formazione e l’istruzione di qualità. "Non solo l’evento è sold out – dice il direttore di Giocamondo Study, Stefano De Angelis –, ma stiamo continuando a ricevere tantissime richieste per poter partecipare. Durante la pandemia Schettini ha iniziato a produrre materiale video, a registrare le lezioni che faceva in classe ai suoi studenti, utilizzando un linguaggio semplice e dal grande appeal. I video sono diventati virali e così ha deciso di far conoscere il suo metodo di insegnamento a un pubblico sempre più esteso. Successivamente ha scritto il libro La fisica che ci piace. Giocamondo Study ha deciso di sposare questa lettura della scuola di Vincenzo Schettini perché lui, oltre ai video, produce tanti contenuti sulla educazione degli studenti e sul metodo scuola in generale che sono molto vicini a come noi vediamo il rapporto con lo studente. Oltre all’evento di giovedì, inizieremo a collaborare con lui". "E’ importante la presenza di Schettini in città – continua il sindaco Fioravanti – perché ha una grande abilità di comunicazione. Il ruolo dell’insegnante è cercare di tirare fuori il meglio da ogni studente e Schettini lo fa molto bene". Per seguire in diretta l’evento di domani è possibile collegarsi sul sito di Giocamondo Study.

Lorenza Cappelli