Schiacciato da un albero. Oggi l’ultimo saluto a Emanuele Vagnoni

Si svolgerà oggi, nella chiesa di San Benedetto a Montemonaco, il funerale di Emanuele Vagnoni, il 51enne deceduto tragicamente giovedì dopo essere stato colpito da un tronco mentre stava tagliando degli alberi nel bosco di Rotella. "Il tuo ricordo sarà sempre vivo nei nostri cuori", scrivono sui social gli amici del boscaiolo. In tanti, oggi, si stringeranno dunque alla mamma Angela, al padre Giancarlo, alla moglie Renza a e tutta la sua famiglia che è comprensibilmente stravolta dal dolore. La camera ardente è stata allestita nell’abitazione di Emanuele, in viale Stradone, mentre le esequie verranno celebrate alle 15. È difficile capire, è difficile accettare, è difficile trovare le parole che possano esprimere compiutamente il dolore, l’amarezza, l’incredulità per una perdita così grande – lo ricorda l’amico Carlo –. Te ne vai tristemente così, dopo avere allietato le nostre vite col sentire del tuo animo buono, pacato, discreto, silenzioso, sempre onesto, sorridente, allegro, affettuoso. Ci mancherai Emanuele perché sei stato un grande dono. Siamo vicini con l’abbraccio, la preghiera, e l’affetto alla tua famiglia. Ciao Emanuele, che la terra ti sia lieve. Riposa in pace".