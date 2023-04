Schianto, 19enne in ospedale

Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la strada che collega Venagrande ad Ascoli. Il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda e procedeva in direzione Ascoli quando ha perso il controllo della vettura ed è andato sbattere contro un pozzetto di cemento a bordo strada. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere il 19enne. Nel sinistro il giovane ascolano ha riportato ferite e lesioni che hanno richiesto il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni in codice giallo (media gravità). Le sue condizioni non lo pongono in pericolo di vita, ma certamente ci vorrà un po’ di tempo per recuperare dai problemi fisici rimediati nell’incidente stradale di cui è rimasto vittima.