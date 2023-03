Schianto a Colli, ferita una donna

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri lungo la strada Salaria, all’altezza della rivendita della Renault, a Colli del Tronto. Erano da poco trascorse le 12 quando, per cause in corso di accertamento, si è verificato un violento tamponamento tra due auto, che procedevano in direzione San Benedetto. L’incidente ha coinvolto una Fiat Panda, condotta da una donna di 59 anni, che è stata tamponata da una Renault, condotta da un giovane uomo. Sul posto è arrivata prontamente un’ambulanza del 118 con il medico a bordo, che ha trasportato la donna ferita al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli per ulteriori accertamenti. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Ascoli per i rilievi di legge. Spetterà proprio ai militari ricostruire l’esatta dinamica di quanto è accaduto. L’incidente ha creato alcuni problemi al traffico sulla strada Salaria.

m.g.l.