Schianto a San Filippo e al solito sottopasso

Fine settimana caratterizzato da incidenti per fortuna non gravi ad Ascoli. Ieri notte i vigili del fuoco sono intervenuti al ponte di San Filippo per il ribaltamento di un’auto. La vettura è stata sbalzata su entrambi i lati della struttura danneggiando sia il guardrail che la balaustra. Un uomo è rimasto ferito nell’ennesimo incidente stradale avvenuto invece sabato mattina all’altezza del ponte ferroviario fra la Piceno Aprutina e via del Commercio, nei pressi del Bazar dell’Assassino. L’uomo era alla guida di un furgone, ma non si è reso conto che il cassone del mezzo era troppo alto rispetto al ponte ferroviario. Evidentemente procedeva anche a velocità sostenuta visto che l’impatto ha causato seri danni al furgone, ma anche all’autista che è rimasto ferito tanto che è stato necessario l’intervento di un’ambulanza coi sanitari del 118; dopo le prime medicazioni, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni per sottoporlo ad ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sono comunque gravi.