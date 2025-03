Schianto a Villa Pigna. Anziano travolse signora, polemica sulla rotatoria

E’ finito all’attenzione del giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli l’incidente stradale avvenuto la mattina del 3 agosto 2023 lungo la Piceno Aprutina, nel territorio di Villa Pigna all’altezza del Conad quando una donna ascolana venne investita da un’auto e riportò lesioni per una prognosi di ben 240 giorni, a testimonianza della gravità delle stesse. Assistita dall’avvocato Umberto Gramenzi, la vittima si è costituita parte civile nel procedimento che vede imputato di lesioni stradali gravissime un 80enne di Valle Castellana difeso dall’avvocato Massimo Comini. L’avvocato Gramenzi ha chiamato in causa la compagnia assicuratrice dell’auto che ha investito la sventurata, in vista del risarcimento dei danni subiti dalla stessa. Quella mattina l’anziano era alla guida di una Fiat Punto. Erano all’incirca le sette e un quarto quando percorreva la Piceno Aprutina in direzione Ascoli; un tratto di strada rettilineo con il limite di velocità a 50 chilometri orari. Un limite che l’automobilista ha rispettato, ma per la Procura avrebbe dovuto regolare ancora meglio la velocità, così da rendere possibile interrompere la marcia in presenza di pedoni e/o ostacoli. Di fatto l’uomo non è riuscito a evitare la donna colpendola con la parte anteriore destra dell’auto e scaraventandola poi a terra. L’impatto causò lesioni gravissime alla vittima, tanto che, alla luce dei pluri traumi riportati, venne trasferita in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Il sinistro scatenò polemiche perché avvenuto in una zona già teatro di altri incidenti, anche con conseguenze mortali. Diversi cittadini hanno ribadito, anche con rabbia, la richiesta di una rotatoria, ritenendola indispensabile per ridurre il rischio incidenti. All’epoca dell’incidente intervenne l’ex sindaco di Folignano Angelo Flaiani ricordando che il finanziamento per la rotatoria era stato revocato alla Provincia per una strada di proprietà dell’Anas e su un territorio di due comuni, Ascoli e Folignano. "Già nel 2015 – disse Flaiani - andavo in Regione alla ricerca di fondi per la rotatoria seppure non fosse un’opera di competenza del comune di Folignano. I fondi sono stati poi messi a disposizione dell’Anas che avrebbe dovuto realizzare l’opera. Che responsabilità si può addebitare al Comune di Folignano se l’Anas ha poi deciso di non farla?". Di fatto, della rotatoria a Villa Pigna ancora non c’è traccia.

Peppe Ercoli