Schianto, addio a Croci: una folla in Cattedrale

Una folla immensa che la Cattedrale della Madonna della Marina non è riuscita a contenere, tante erano le persone che si sono strette al dolore della famiglia di Emidio Croci, morto nell’incidente stradale accaduto sabato sera lungo la Ss16 a Martinsicuro. Al rito funebre, concelebrato dai parroci del territorio, hanno preso parte autorità civili, forze dell’ordine, dirigenti della Samb, del circolo Tennis, delle associazioni, ma anche tanti ragazzi e ragazze delle scuole frequentate dal figlio Matteo, 11 anni che si trova ricoverato ancora in gravi condizioni all’ospedale Salesi di Ancona, della sorella Sofia e del fratello Francesco. Una famiglia distrutta dal dolore per la perdita di Emidio amato e ben voluto da tutti quelli che lo conoscevano e lo stimavano per il suo lavoro di programmatore, per la vicinanza al centro analisi Salus, alla Samb Calcio dov’è tesserato il figlio Matteo con la squadra dei giovani e ad associazioni di volontariato. Tante persone venute anche dal circondario, compreso il presidente della Provincia Sergio Loggi, dove la moglie Cinzia è titolare del laboratorio di analisi Biomedica. Il parroco nell’omelia ha salutato la famiglia, ha ricordato Emidio uomo impegnato anche nel sociale e sempre col sorriso sulle labbra poi il pensiero a Matteo che "lotta come un leonicino per continuare a vivere nel suo letto d’ospedale". Poi al termine dell’omelia ha dedicato alcuni pensieri commoventi rivolti a Emidio ricordando il suo sorriso, la gioia schietta, l’amore per la famiglia, la carica umanitaria, la sua gentilezza. Al termine del rito funebre ci sono stati alcuni interventi per ricordare la vittima dell’incidente, compreso quella della figlia Sofia che con coraggio ha raccontato il suo rapporto privilegiato con il padre dal quale ‘ha copiato’ ogni cosa che faceva e quello della moglie Cinzia che ha ringraziato tutti per la vicinanza: "In un momento così difficile non mi avete mai fatto sentire sola". Cuscino di fiori rossi e blu sulla bara, cuori rossoblu della Samb e poi tante coroncine di fiori di società sportive, associazioni ed Enti compresa quella dell’AST di Ascoli. Mentre gli accertamenti dei carabinieri di Alba Adriatica vanno avanti per ricostruire la dinamica del tragico scontro, ora l’attenzione è tutta rivolta alle condizioni del giovane Matteo.

Marcello Iezzi