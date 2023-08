Schianto all’incrocio di via Manzoni, un ferito in ospedale

L’incrocio fra via Manzoni e via Marsala, di fianco alla farmacia D’Aurizio è piuttosto pericoloso. Nel primo pomeriggio di ieri è stato teatro di un altro incidente che ha visto coinvolte una Lancia Ipsilon e una Volkswagen, a causa di una presunta mancata precedenza di una delle due auto. Un passeggero è rimasto ferito ed è stato trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti, con un’ambulanza della Potes. Le sue condizioni, a ogni modo, non sono serie. Entrambi i veicoli hanno subito danni di una certa importanza, sulla Lancia sono esplosi tutti gli airbag.

I mezzi, dopo lo scontro, sono finiti a ridosso del parcheggio e non hanno causato disagi alla viabilità, che tra l’altro, a quell’ora, era piuttosto scarsa. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale i cui agenti dovranno ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare le eventuali responsabilità.