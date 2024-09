Schianto all’incrocio, donna anziana finisce in ospedale

Una donna di settant’anni è stata trasportata in ospedale, intorno alle 11 di ieri mattina. E’ stata infatti soccorsa in seguito ad un incidente avvenuto nel pieno centro di San Benedetto, all’incrocio tra via Roma e via Montebello. Lo scontro ha coinvolto uno scooter e una Hyundai, per ragioni che sono ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale. Ad avere la peggio è stata la donna che si trovava alla guida del ciclomotore. Nell’impatto, la donna è caduta a terra riportando alcune ferite. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere gravi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 il cui personale sanitario a bordo ha prestato i primi soccorsi e ha trasportato la ferita al Madonna del Soccorso per ulteriori accertamenti.