Schianto all’incrocio: donna ferita

Nello scontro fra due auto, accaduto nel pomeriggio di ieri all’incrocio fra via Voltattorni, via Ulpiani e via Togliatti, è rimasta ferita una donna di 71 anni, H. N. straniera, ma residente in zona. La pensionata viaggiava come passeggero a bordo di una delle auto rimaste coinvolte nella collisione, una Bmw ed una Ford Fiesta. Al volante della vettura c’era la figlia della donna rimasta contusa e che è stata trasportata al Pronto soccorso dall’equipaggio della Potes 118. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. I sanitari l’hanno stabilizzata a trasportata all’ospedale in codice giallo, ma saranno poi gli approfondimenti diagnostici a stabilire le conseguenze dell’urto. Ferita la conducente dell’altra vettura trasportata all’ospedale da un equipaggio della Croce Verde, ma non è grave. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nello schianto.