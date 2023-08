Schianto all’incrocio, motociclista a Torrette

Un brutto incidente stradale è avvenuto ieri intorno alle 14 ad Ascoli. Teatro del sinistro viale Indipendenza proprio all’altezza del semaforo all’incrocio con via Erasmo Mari, meglio conosciuto come "l’incrocio dell’Aci". Lo scontro è avvenuto fra un’auto e una moto e saranno gli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia locale nell’immediatezza del fatto a determinare se ci sono responsabilità e a carico di chi. Sul posto sono intervenuti con un’ambulanza i sanitari del 118 che si sono occupati in particolare dell’uomo che era in sella alla moto e che nell’impatto è stato sbalzato a terra avendo la peggio. Era cosciente, ma la situazione ha consigliato l’arrivo dell’eliambulanza così da trasferire nel più breve tempo possibile il paziente al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Il velivolo è arrivato dopo pochi minuti nella piazzola dell’area Soi al Pennile di Sotto dove nel frattempo era stato trasferito il motociclista ferito che è stato quindi trasportato in volo ad Ancona. Non è in pericolo di vita, ma ci sono da valutare alcuni traumi che richiedono cura specializzate.