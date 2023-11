Schianto all’incrocio. Restano feriti in due

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto ieri mattina nella zona nord di San Benedetto all’incrocio fra via Ferri e via Foscolo, parallela a via Manzoni sul versante nord. Il conducente di un’auto che da via Foscolo doveva immettersi su via Ferri, strada con diritto di precedenza ed a senso unico verso sud, è stato costretto a sporgersi per vedere eventuali mezzi in arrivo e proprio in quella fase vi è stato lo scontro con la vettura che stava sopraggiungendo. Nel sinistro sono rimasti contusi due passeggeri, uno per ciascuna vettura: un uomo di 78 anni ed una donna di 29 anni. Per entrambi i feriti si è reso necessario il trasferimento al Pronto soccorso di San Benedetto, avvenuto con i mezzi della Potes -118. Le condizioni dei feriti, a ogni modo, non sarebbero rilevanti. Ingenti i danni alle auto. Per rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia locale che, come primo provvedimento, ha sanzionato tutte le auto in sosta in prossimità dell’incrocio e che impedivano la visuale.