Schianto all’incrocio, si ribalta con l’auto e finisce in ospedale

Spettacolare carambola all’incrocio fra via Massimo D’Azeglio e via Salvo D’Acquisto nella zona del centro commerciale L’Orologio di Grottammare. Il sinistro è accaduto intorno a mezzogiorno di ieri e una delle due auto coinvolte, una Fiat Panda condotta da una donna del luogo, dopo l’impatto, si è ribaltata creando una certa apprensione nelle persone che hanno assistito al severo impatto.

La vittima dell’incidente è stata estratta dall’abitacolo dell’utilitaria dal personale dei vigili del fuoco che hanno consegnato la paziente ai sanitari della potes che dopo averla stabilizzata sull’ambulanza l’hanno trasportata al pronto soccorso. Le condizioni della paziente, A.M.A. di 82 anni non sono preoccupanti, è salita sull’ambulanza autonomamente dopo essere stata liberata dai pompieri.

In prossimità dell’incrocio, per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, la Panda è entrata in collisione con una Lancia Delta e si è ribaltata su di un fianco.