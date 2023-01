Schianto all’incrocio tra Statale e via Manzoni Restano bloccati in auto

Momenti di preoccupazione per un incidente accaduto ieri mattina intorno alle 8 all’incrocio fra la statale Adriatica e via Manzoni, nell’abitato di San Benedetto. Gli occupanti di un’Opel sono rimasti bloccati nell’abitacolo dopo essere stati urtati da un’autocisterna ’Scania’ che dalla Nazionale si stava immettendo nella traversa sul lato est della carreggiata. Sul posto sono intervenuti alcuni uomini della polizia locale che si sono occupati della viabilità, a quell’ora piuttosto intensa. Dopo qualche minuto si è capito che non c’erano feriti. Conducente e passeggeri dell’auto, rimasti bloccati nell’abitacolo, fortunatamente, non avevano subito danni fisici, per cui i due conducenti hanno raggiunto un accordo sulle responsabilità del sinistro, rinunciando all’intervento delle forze dell’ordine. Sulla corsia nord della statale Adriatica ci sono stati rallentamenti, ma i disagi sono rientrati in breve tempo.