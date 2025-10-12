Schianto all’incrocio, tre feriti e traffico in tilt sulla Nazionale

Schianto nelle prime ore di ieri sulla Nazionale: tre i feriti rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto nei pressi di un incrocio molto trafficato, con inevitabili conseguenze sul traffico. Una coppia di pensionati di Montegiorgio, residente a Rapagnano, è rimasta ferita in un incidente stradale accaduto intorno alle ore 8 di ieri lungo la statale Adriatica nell’abitato di Grottammare, incrocio con la provinciale Valtesino. I coniugi, lui E. V. di 83 anni e lei T.C. di 77 anni, viaggiavano a bordo della loro Opel diretta verso San Benedetto, quando sono entrati in collisione con una Citroen condotta da N. M. donna di 40 anni del luogo. Tutti e tre gli occupanti delle utilitarie sono rimati contusi e sono stati trasportati al pronto soccorso di San Benedetto. Il pensionato fermano in codice verde, mentre la moglie ha subito traumi più importanti. Entrambi sono stati soccorsi dal personale della Croce Verde, mentre la donna che viaggiava da sola, sempre in codice giallo, è stata soccorsa dai sanitari della potes-118. Le cause del sinistro sono in corso d’accertamento da parte della polizia locale di Grottammare che si è occupata anche di ripristinare la viabilità in seguito all’incidente.

Data la complessità dell’incrocio, la Statale 16 è stata momentaneamente chiusa al transito e la circolazione deviata su strade interne, parte sulla Valtesino e parte sul lungomare, con notevoli disagi, soprattutto per i conducenti di veicoli che non conoscevano la zona.

ma. ie.