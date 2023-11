Schianto all’incrocio, un ferito

Un uomo che viaggiava in sella alla sua moto è rimasto ferito a seguito dello scontro con un’auto avvenuto intorno alle 8.15 di ieri, all’incrocio fra via XX Settembre e via Nazario Sauro, nell’abitato di Grottammare, tra la Nazionale e la ferrovia. A seguito dell’urto è rimasto ferito F.B. di 69 anni del luogo, che è stato soccorso dall’equipaggio della Potes-118 di San Benedetto. I sanitari l’hanno stabilizzato a bordo dell’ambulanza e poi l’hanno trasferito al Pronto Soccorso. Le condizioni del paziente non desterebbero preoccupazioni, stando ai primi accertamenti. Sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della locale stazione che si è occupata della viabilità e che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente per stabilire le eventuali responsabilità. La viabilità è stata momentaneamente deviata nelle traverse circostanti per consentire i rilievi tecnici in tutta sicurezza.