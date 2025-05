Si schianta con l’auto, poi fugge a piedi nelle campagne

Ascoli, 3 maggio 2025 – Attimi di paura a Castel di Lama. Giovedì sera, un’auto, una Mercedes, all’altezza della rotatoria sulla Salaria, bivio Offida, è uscita di strada, travolgendo i cartelli pubblicitari e finendo la corsa piombando contro il muro della rotatoria. Un urto violentissimo, per fortuna in quel momento sul luogo non transitavano né pedoni né auto, altrimenti il bilancio dell’incidente sarebbe stato ben più grave. Nella corsa ‘impazzita’, il veicolo ha divelto diversi cartelli pubblicitari prima di schiantarsi contro il muro della strada. Tutto è accaduto intorno alle 21, l’auto che proveniva da San Benedetto in direzione Ascoli, per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Ascoli, intervenuti sul luogo per i rilievi, ha perso il controllo. Un urto che ha richiamato moltissime persone sul luogo, l’uomo alla guida è uscito dall’abitacolo insanguinato, poi si è dileguato verso la strada di Collecchio, facendo perdere le sue tracce, complice il buio.

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i sanitari del Potes di Offida, che però non hanno potuto prestare i soccorsi, l’uomo alla guida dell’auto era sparito, risucchiato dal buio della notte. Alcuni testimoni riferiscono che l’uomo ferito si sia diretto verso la strada di Collecchio e poi verso il torrente Lama.

I carabinieri hanno dato il via alle ricerche, ma l’uomo, forse aveva preso un passaggio da un’altra auto, era sparito, volatizzato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco della stazione di Ascoli, la polizia municipale per regolare il traffico, che ha subito forti rallentamenti. Successivamente anche il soccorso stradale che ha provveduto a recuperare il mezzo. Tanti danni, l’auto è stata completamente distrutta, divelti anche i cartelli pubblicitari, danneggiato anche il marciapiede della rotatoria.

Tanto è stato anche lo spavento, al momento sembra che non ci sia stata nessuna grave conseguenza per la persona che era al volante. Intanto i carabinieri stanno svolgendo le indagini per cercare di risalire all’identità dell’uomo che era al volante e per capire perché si sia dato alla fuga.