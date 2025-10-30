Schianto auto-scooter, ferita ragazza

Una ragazza minorenne, che in sella al suo scooter si stava recando verso il centro di San Benedetto attraverso il viale dello Sport, è rimasta vittima di un incidente stradale accaduto intorno alle 7,30 di ieri. Il sinistro è accaduto all’incrocio con via Virgilio, dove la ragazza si è scontrata con un’Audi A1, condotta da una ventenne del luogo che, proveniente dal sottopasso, si stava immettendo sul viale dello Sport. La giovanissima è caduta rimanendo contusa ed è stata soccorsa dai sanitari della potes-118 che l’hanno stabilizzata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso di San Benedetto, dov’è stata sottoposta ad accertamenti clinici e diagnostici per valutare l’entità dei danni subiti. Le su condizioni non sarebbero gravi.

Le pattuglie della polizia locale hanno eseguito i rilievi tecnici di legge del caso e si sono anche occupate della viabilità, a quell’ora di punta ovviamente molto intensa in entrambi i sensi di marcia per via del transito dei mezzi di trasporto pubblico, di ragazzi che si recano a scuola nel vicino Istituto Ipsia e verso i Licei di viale De Gasperi, ma anche tante persone che si spostano per motivi di lavoro. Inevitabili gli incolonnamenti nonostante l’impegno della polizia locale.

m. i.