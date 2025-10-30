Emergenza casa

Emergenza casa
Ascoli
CronacaSchianto auto-scooter, ferita ragazza
30 ott 2025
MARCELLO IEZZI
Cronaca
Schianto auto-scooter, ferita ragazza

La minorenne era in viale dello Sport. Incidente con una Audi.

L’incidente di ieri

L’incidente di ieri

Una ragazza minorenne, che in sella al suo scooter si stava recando verso il centro di San Benedetto attraverso il viale dello Sport, è rimasta vittima di un incidente stradale accaduto intorno alle 7,30 di ieri. Il sinistro è accaduto all’incrocio con via Virgilio, dove la ragazza si è scontrata con un’Audi A1, condotta da una ventenne del luogo che, proveniente dal sottopasso, si stava immettendo sul viale dello Sport. La giovanissima è caduta rimanendo contusa ed è stata soccorsa dai sanitari della potes-118 che l’hanno stabilizzata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso di San Benedetto, dov’è stata sottoposta ad accertamenti clinici e diagnostici per valutare l’entità dei danni subiti. Le su condizioni non sarebbero gravi.

Le pattuglie della polizia locale hanno eseguito i rilievi tecnici di legge del caso e si sono anche occupate della viabilità, a quell’ora di punta ovviamente molto intensa in entrambi i sensi di marcia per via del transito dei mezzi di trasporto pubblico, di ragazzi che si recano a scuola nel vicino Istituto Ipsia e verso i Licei di viale De Gasperi, ma anche tante persone che si spostano per motivi di lavoro. Inevitabili gli incolonnamenti nonostante l’impegno della polizia locale.

m. i.

© Riproduzione riservata

