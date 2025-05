Schianto auto-scooter: grave 34enne

Pomeriggio inoltrato con diversi incidenti sulle strade della fascia costiera. Il più grave quello accaduto intorno alle 18,30 sulla bretella del casello autostradale di Grottammare dov’è rimasto seriamente ferito R.G. di 34 anni, che viaggiava in sella ad uno scooter. Il giovane si è scontrato con un’automobile che usciva dall’A 14 ed ha riportato diverse fratture agli arti inferiori. Sul posto è intervenuto un equipaggio della potes di San Benedetto che, date le condizioni del paziente, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento al trauma center di Ancona. Il giovane, a ogni modo, non ha mai perso conoscenza. Il trentaquattrenne è stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza dal medico dell’emergenza e poi portato nella rotatoria di Bore Tesino, qualche centinaia di metri di distanza dal luogo del sinistro, dov’era atterrato il velivolo. Un’ora prima un altro incidente, questa volta uno scontro fra due auto, accaduto nella solita strada provinciale che dalla Nazionale di zona Ragnola conduce a Monteprandone. Due le persone ferite G. C. di 61 anni e T.G. di 60 anni. Entrambi sono stati soccorsi dall’equipaggio della potes e trasportati in codice giallo al pronto soccorso di San Benedetto.

ma. ie.