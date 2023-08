Schianto auto-scooter, strada chiusa

Chiusa via Scarlatti. La strada che costeggia, ad ovest, la piscina comunale di San Benedetto off limits a seguito di un in incidente accaduto poco dopo le 15 di ieri e che ha visto coinvolta un’Opel ed uno scooter. In sella al T-Max viaggiava M. P. di 40, che ha compiuto un bel volo, dopo l’urto con la macchina, tanto che, inizialmente, era stata allertata l’Eliambulanza per la centralizzazione dell’uomo all’ospedale di Ancona. Le condizioni del paziente, per fortuna, non sono apparse gravi, così l’equipaggio della Potes 118 l’ha trasportato al Pronto soccorso di San Benedetto per la valutazione delle contusioni multiple e la cura delle diverse ferite. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha chiuso temporaneamente la strada, coadiuvati anche dai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto.