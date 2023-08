Schianto con lo scooter, ferito il sindaco Rocchi

Momenti di apprensione per i familiari, gli amministratori ed i cittadini di Grottammare, a seguito dell’incidente stradale di cui ieri mattina, verso le 10, è rimasto vittima il sindaco Alessandro Rocchi. Per fortuna non ha subito danni gravi, ma gli accertamenti clinici e diagnostici, cui è stato sottoposto dal personale del Pronto soccorso di San Benedetto, sono stati lunghi e accurati, tanto che si sono protratti fino al pomeriggio. Il Primo cittadino viaggiava in sella al suo scooter ed era diretto verso sud, per raggiungere l’ex palazzo della delegazione comunale, di via Firenze, dove sono in corso lavori di sistemazione. Mentre transitava in direzione dell’incrocio con via Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove c’è un autolavaggio, è stato urtato da un’auto che l’ha fatto cadere. Il conducente della vettura, un medico ospedaliero, è stato il primo a prestargli i soccorsi in attesa dell’arrivo dell’equipaggio della Croce Verde di San Benedetto che l’ha trasportato al Pronto soccorso in codice giallo.

Il sindaco Rocchi ha subito una ferita ad uno zigomo e varie contusioni, in particolare a una spalla.