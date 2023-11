Schianto contro un’auto, ferito giovane sullo scooter

Un ragazzo che si stava recando al lavoro è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto ieri mattina intorno alle 8,30 lungo la statale Adriatica, corso Mazzini incrocio con via Arturo Graf. Il giovane F.R. ventunenne, viaggiava in sella al suo scooter lungo la statale Adriatica quando si è scontrato con una Mercedes, condotta da un sessantenne del luogo, che da via Graf si stava immettendo sulla Ss16 verso nord. Lo scooterista è caduto ed è rimasto ferito. La centrale operativa del 118, avvertita dai passanti, ha subito inviato un equipaggio della Potes che ha stabilizzato il paziente a bordo dell’ambulanza e l’ha trasportato al Pronto soccorso in codice giallo. Dai primi accertamenti il ventunenne non avrebbe subito danni importanti. Sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia della municipale che ha eseguito i rilievi e si è occupata anche della viabilità, piuttosto intensa anche per via della concomitanza con il mercato infrasettimanale. Per una mezz’ora circa, tempo necessario per i rilievi tecnici, lungo la statale Adriatica ci sono stati rallentamenti e incolonnamenti in entrambe le direzioni di marcia.